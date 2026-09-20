Vanoli: "Classifica da non guardare, Fiorentina reattiva e di talento ma deve imparare una cosa"

"Ho fatto i complimenti ai giocatori a fine gara. Affrontare in questa maniera una squadra che due anni fa ha vinto lo scudetto e che l'anno scorso è arrivata seconda, è una cosa molto positiva. Se avessimo vinto non c'era nulla da dire. Quindi siamo contenti ma abbiamo le potenzialità per andare a vincere. Basta guardare i tiri in porta, i tiri dentro l'area, e quante palle abbiamo recuperato in generale. I portieri sono stati i protagonisti della gara". Lo ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli al termine della gara contro il Napoli al Franchi e terminata 1-1 .

Le parole di Vanoli

"Se noi diamo tutto in campo questi ragazzi possano regalare soddisfazioni e punti - ha aggiunto Vanoli -. In ogni partita ci sono state altre partite. Viery stringeva troppo la linea, e nei cambi di gioco del Napoli eravamo in difficoltà. Faccio i complimenti a Valdepenas che è entrato con personalità, capendo subito quello che doveva fare. La classifica ora non la dobbiamo guardare, dobbiamo solo pensare a lavorare e a migliorare, la squadra è di talento ma deve imparare sicuramente a lavorare l'uno con l'altro. Gli attaccanti? Ho la fortuna di scegliere, ho due giocatori con caratteristiche diverse. E' vero che Beto oggi sta soffrendo perche' non fa gol ma gli ho detto che se lavora e si sacrifica per la squadra è comunque importante. Lui lo sarà a prescindere. Mi fa piacere per chi andrà in Nazionale, chi rimarrà qua dovrà lavorare per crescere".