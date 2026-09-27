Fiorentina, nove gol al Signa in amichevole: a segno anche Gnonto e Pellegrino

La Fiorentina ha battuto 9-0 il Signa , squadra impegnata nel campionato di Eccellenza toscana, in un'amichevole giocatasi su tre tempi da 30' ciascuno al centro sportivo viola davanti a circa mille spettatori. A segno nel primo tempo Goncalves e Gnonto (autore anche dell'assist); nel secondo in gol Brescianini su punizione e Pellegrino , mentre nel terzo doppiette di Jallow e Mazzeo, e rete finale di Pietropaolo.

Le scelte di Vanoli

Privo dei nazionali Fagioli, Ndour, Pongracic, Mastantuono, Beto, Njie, Oulai e Dragusin, e con Atta che ha svolto un programma individuale per essere al meglio nei prossimi impegni, il tecnico Paolo Vanoli ha fatto rifiatare il portiere De Gea, schierando dal 1' una Fiorentina disposta con il 4-2-3-1, con Christensen in porta, difesa con da destra a sinistra Dodo, Viery, Luca Ranieri e Joao Mario, in mediana Brescianini ed il classe 2008 Cianciulli, Pellegrino unica punta, con alle spalle il tridente Jimenez-Gnonto-Goncalves. Negli altri due tempi in campo tanti elementi della Primavera, oltre al portiere Lezzerini e all'esterno sinistro Valdepenas. La Fiorentina usufruirà adesso di due giorni di riposo, ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì.