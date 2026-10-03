Vanoli: "Felice per Fagioli, può fare tre ruoli. Non sono tornato qui per una rivincita"
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul suo ritorno in viola dopo l'addio della scorsa estate: "Quando sono andato via il tributo della gente mi ha legato ancora di più a questa città, hanno riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto. Non sono venuto qua per una rivincita, sono arrivato con voglia di fare qualcosa di importante. Voglio sottolineare la stima che la famiglia Commisso mi ha sempre dato".
Le parole di Vanoli
Su Fagioli, impegnato in Nazionale, ha dichiarato: "Nel calcio moderno i ruoli vanno interpretati. Io sono veramente felice della convocazione di Fagioli, lo scorso anno si è messo a lavorare nelle difficoltà e insieme abbiamo lavorato tanto anche sulla fase difensiva. Poi uno intelligente come lui può ricoprire diversi ruoli. Lo scorso anno ha fatto il play con le sue caratteristiche, può fare la mezzala di costruzione e può fare anche il doppio play che sarà la nostra strada futura".
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