Vanoli: "Felice per Fagioli, può fare tre ruoli. Non sono tornato qui per una rivincita"

Il tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue parole
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 03.10.2026, 16:33

2 min

fagiolivanoliFiorentina
FiorentinaFiorentina Tutte le notizie sulla squadra

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul suo ritorno in viola dopo l'addio della scorsa estate: "Quando sono andato via il tributo della gente mi ha legato ancora di più a questa città, hanno riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto. Non sono venuto qua per una rivincita, sono arrivato con voglia di fare qualcosa di importante. Voglio sottolineare la stima che la famiglia Commisso mi ha sempre dato".

Le parole di Vanoli

Su Fagioli, impegnato in Nazionale, ha dichiarato: "Nel calcio moderno i ruoli vanno interpretati. Io sono veramente felice della convocazione di Fagioli, lo scorso anno si è messo a lavorare nelle difficoltà e insieme abbiamo lavorato tanto anche sulla fase difensiva. Poi uno intelligente come lui può ricoprire diversi ruoli. Lo scorso anno ha fatto il play con le sue caratteristiche, può fare la mezzala di costruzione e può fare anche il doppio play che sarà la nostra strada futura".

Tutte le news
Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS