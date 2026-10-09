Vanoli tra Fiorentina e Italia: "Fagioli ha dimostrato il suo valore, Ndour pronto per la Nazionale"

"Domani è un altro test perché dopo una sosta lunga è sempre importante vedere come si riparte. Ho visto i ragazzi carichi, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni". Parla così in conferenza stampa Paolo Vanoli, chiamato all'impegno di Marassi contro il Grifone di De Rossi. "I numeri del Genoa" con un solo punto in cinque partite "non dimostrano il vero valore" perché "è una squadra cresciuta tanto e sa pressare bene. Marassi è lo stadio più difficile per portare via punti. Dobbiamo capire i momenti della partita, cosa che col Napoli non abbiamo fatto benissimo".

Il parere su Fagioli e Ndour Il centrocampo, con tanti elementi a disposizione, la possibile chiave della Viola: "Voglio Atta al 100 per cento e abbiamo deciso di rallentare il lavoro", ha spiegato il tecnico. Sull'impiego di Franco Mastantuono, rientrato da poco dall'Argentina, Vanoli ha detto che è a disposizione: "Un ragazzo giovane come lui può recuperare velocemente". Dalla Nazionale di Mancini si prende il meglio: "Nicolò Fagioli? Sono felice per lui. E' un giocatore forte ed è una soddisfazione per me. Ha dimostrato quello che sa fare. Adesso per lui arriva il difficile: deve essere continuo, deve crescere e dimostrare di poter diventare sempre più forte". Ma anche tra gli azzurrini c'è un suo gioiello, autore di un gol pazzesco contro la Polonia: "Ndour oggi in allenamento ha riprovato a far gol da 70 metri, ma non ha funzionato… Battute a parte, in questi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Un giocatore giovane per crescere ha bisogno di fiducia. Spero di vederlo in nazionale maggiore, in Under 21 ha dimostrato di essere un giocatore importante".