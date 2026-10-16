"Atta ko, Mastantuono ha una vite nella mano, Goncalves..." Fiorentina, Vanoli si prepara al Como

" Come affrontare il Como? Serve fare una bella partita. Dobbiamo migliorare da ogni errori fatti nelle precedenti gare . Siamo all'interno di un processo, contro il Genoa deve essere una lezione. Non dobbiamo guardare le cose negative, tutti parlano di approccio ma io sottolineo anche la reazione che c'è stato". Queste le prime parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa in vista della gara contro il Como. Il tecnico della Viola si è poi soffermato sulle condizioni di alcuni suoi calciatori: " Per Atta c'è stato un sovraccarico. Quando rientrerà lo voglio per tutta la stagione, sta continuando a lavorare bene . Mastantuono ha preso una botta ad una mano in cui c'è stata una frattura: i medici sono intervenuti per mettergli una vite ed evitare che diventasse scomposta. Ranieri ha avuto uno schiacciamento di un nervo al piede che andrà valutato. Goncalves sta bene".

"A volte pecchiamo di esperienza"

"Io quando parlo di gioventù non deve essere un alibi. All'interno di questa squadra, non avendo giocatori di tanta esperienza, non si riesce sempre a gestire i momenti della partita. A Genova abbiamo fatto gol al 73' e per me potevamo anche vincerla. Appena battuto Mastantuono ha tirato un calcio e loro sono stati a terra a lungo. Questi sono i momenti in cui pecchiamo di esperienza. Eravamo in un momento favorevole e gli abbiamo restituito palla". Così Vanoli sulla mancanza di esperienza in squadra, soffermandosi anche sul match contro la squadra di Allegri: "Contro il Napoli uguale: abbiamo preso 2 traverse consecutive, Njie è andato a terra, il Napoli si è risistemato e noi abbiamo preso gol. Serve avere un processo di crescita. Secondo me il problema non è stato nell'approccio, ma il non capire come approcciare quei primi 20 minuti. Ai ragazzi non ho detto di guardare la classifica ma si giocare con coraggio. la società ci ha detto di voler vedere la squadra nel futuro, non nel presente".

Vanoli sul Como: "Complimenti a società e Fabregas". E Allegri...

"Che Como mi aspetto? Io guardo ciò che ha fatto e faccio i complimenti alla società e a Cesc. Hanno dato un esempio di una strada indipendentemente dai soldi spesi. Hanno avuto la sfortuna di avere un po' di infortunati, ma io vedo una squadra che gioca con grande consapevolezza, cresciuti nell'autostima. Questo però arriva da un percorso". E sulla frase di Allegri relativa alla fase difensiva: "Sono d'accordo. Ci sono modi e modi di difendere, in Spagna si difende con la palla, qui senza. In questi anni secondo me il nostro difetto è stato quello di restare a metà strada. Io ai ragazzi dico che quando si ha la palla è lo stesso un modo di difendere ma non dobbiamo commettere errori tecnici. Noi su 14 gol presi 10 sono stati a squadra schierata: questo significa essere passivo e non va bene. Mentalmente è una cosa che dobbiamo curare e fare entrambe le fasi con grande intensità".