Vanoli: "Fiorentina, contro l'Inter serve la partita perfetta. Mastantuono talento"

"Contro il Como abbiamo dimostrato qualcosa di importante. In ogni partita ho detto ai ragazzi che dobbiamo dare sempre un segnale ai nostri tifosi con il gioco e con l’impegno e io penso che questo sia uscita. Ma bisogna essere onesti: non siamo mai andati in vantaggio in una partita, che abbiamo preso altri 3 goal e questo deve essere una preoccupazione. Nello stesso tempo ho detto ai ragazzi che questa è la strada che bisogna portare avanti. In questa strada forse non abbiamo ancora trovato l’equilibrio giusto, ma se devo guardare me stesso non devo essere attratto da quello che abbiamo creato, ma dobbiamo diventare una squadra capace di non subire gol e di creare e questo è forse la cosa che è un po’ mancata". Lo ha detto Paolo Vanoli in conferenza stampa in vista della sfida di campionato di Serie A contro l'Inter .

Le parole di Vanoli in conferenza

Il tecnico della Fiorentina ha spiegato: "Atta sta proseguendo il lavoro, Ranieri ha avuto questo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando, ma non ci saranno entrambi. Dodò ho sempre detto che può partire titolare. De Gea? E’ il mio capitano. De Gea non si discute. Ndour gioca titolare perché se lo merita, quando sono arrivato era ai margini. Ora è un capo saldo dell’Under 21 e anche della Nazionale futura. Poi ha tanti margini di miglioramento. Sta diventando un giocatore importante per una squadra. Sotto l’aspetto tattico e fisico, non si deve sedere chiaramente. Ma è un ragazzo con ampi margini di miglioramento. Mastantuono ha una grande intelligenza e qualità. Può dare un contributo importante a questa squadra. Un talento che va messo al servizio della squadra e deve migliorare nel capire quando dare i tempi alla squadra, lui è l’unico che può farlo. In Italia siamo bravi a capire quando un calciatore vuole dribblare. Su Oulai, quando avrà la sua occasione se la deve tenere e portare avanti. Sta bene e si deve conquistare il posto. Semplice, un giovane deve fare questo. Lui è un giocatore importante e quando arriverà l’occasione se la deve tenere stretta".