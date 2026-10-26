Urla e mani in faccia da Vanoli: con Jimenez degenera così
Inter-Fiorentina è finita con molte polemiche, e una delle immagini più particolari del dopo partita mostra Paolo Vanoli e Álex Jiménez. Al fischio finale, mentre in campo esplodeva la rabbia dei viola per la rimonta subita nel recupero, l’allenatore ha bloccato in modo energico il suo terzino. Lo ha preso per la maglia, gli ha urlato in faccia e lo ha allontanato dal gruppo di giocatori che litigavano. Le foto e i video della scena si sono diffusi molto velocemente sui social. Per Jiménez, ex giocatore del Milan, la sfida a San Siro è stata tesa fin dall’inizio. I tifosi nerazzurri lo hanno preso di mira con fischi, cori e gestacci, e lui ha risposto senza tirarsi indietro. All’inizio del secondo tempo ci sono stati anche momenti di tensione con alcuni spettatori e con diversi giocatori dell’Inter. Poi è arrivata la sua risposta in campo. Dopo una botta al ginocchio, quando sembrava pronto per il cambio, Jiménez è rimasto in campo e al 65' ha segnato un gran gol, portando in vantaggio la Fiorentina.
La mischia finale e l'episodio Vanoli-Jimenez
La gioia dei viola non è durata a lungo. Nel recupero l’Inter ha ribaltato il risultato. La Fiorentina ha protestato soprattutto per i minuti di recupero concessi, considerati eccessivi. Al fischio finale gli animi si sono scaldati ed è nata una mischia in campo. Jiménez, che era già stato sostituito, è partito dalla panchina verso alcuni giocatori dell’Inter, e all’inizio lo hanno trattenuto i fisioterapisti.
Poi è intervenuto Vanoli, che lo ha fermato in modo deciso e lo ha portato via con forza. Il gesto di Vanoli, che a prima vista sembra quasi una lite, secondo le ricostruzioni dell’ambiente viola aveva un altro scopo: proteggere il giocatore. L’allenatore voleva evitare che Jiménez, molto nervoso dopo una partita così tesa, si mettesse nei guai con un gesto di troppo, rischiando una squalifica.
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