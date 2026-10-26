Urla e mani in faccia da Vanoli: con Jimenez degenera così

Inter-Fiorentina è finita con molte polemiche, e una delle immagini più particolari del dopo partita mostra Paolo Vanoli e Álex Jiménez. Al fischio finale, mentre in campo esplodeva la rabbia dei viola per la rimonta subita nel recupero, l’allenatore ha bloccato in modo energico il suo terzino. Lo ha preso per la maglia, gli ha urlato in faccia e lo ha allontanato dal gruppo di giocatori che litigavano. Le foto e i video della scena si sono diffusi molto velocemente sui social. Per Jiménez, ex giocatore del Milan, la sfida a San Siro è stata tesa fin dall’inizio. I tifosi nerazzurri lo hanno preso di mira con fischi, cori e gestacci, e lui ha risposto senza tirarsi indietro. All’inizio del secondo tempo ci sono stati anche momenti di tensione con alcuni spettatori e con diversi giocatori dell’Inter. Poi è arrivata la sua risposta in campo. Dopo una botta al ginocchio, quando sembrava pronto per il cambio, Jiménez è rimasto in campo e al 65' ha segnato un gran gol, portando in vantaggio la Fiorentina.