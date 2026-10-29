Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Viola reduci da tre sconfitte consecutive, la squadra di Sarri dal pirotecnico 4-4 casalingo contro gli uomini di Alvini: una partita da dentro o fuori
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Pubblicato il 29.10.2026, 10:07

2 min

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Fiorentina e Atalanta si affronteranno nel posticipo della 9a giornata di Serie A, in un match in cui i tre punti avranno un valore importantissimo. I padroni di casa al Franchi si trovano attualmente a 4 punti in classifica, appena un punto sopra il Venezua che occupa l'ultimo posto. Dal ritorno di Vanoli in panchina le cose sembravano esser cambiate in positivo, ma le ultime tre partite della Viola recitano tutt'altro: tre sconfitte su tre per il club toscano, chiamato urgentemente a reagire di fronte ad una situazione molto preoccupante. Dall'altra parte l'Atalanta di Sarri, che ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite - sconfitta col Milan e pari col Frosinone - pur avendo messo a segno ben 6 gol. Tre reti a partite non sono quindi bastate alla Dea per raccogliere una vittoria, motivo per cui al Franchi darà il tutto per tutto per far cambiare le cose.

Fioretina-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La gara tra i Viola e la Dea, in programma alle 20:45 e valevole per la 9a giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodò, Ademi, Joao Mario, Oulai, Goncalves, Njie, Beto. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Parisi, Atta, Ranieri, Pongracic.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Mario Pasalic, Ederson; Elmas, De Keteleaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sportiello, Pompei, Gaetano, Samardzic, Scalvini, Scamacca, Zalewski. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hien, Sulemana, Kossounou, Raspadori, Kessié, Kolasinac, Bellanova.

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