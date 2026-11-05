Franco Mastantuono è il protagonista della seconda puntata di MySkills su Dazn 

Dagli esordi con il River Plate, fino al passaggio al Real Madrid per arrivare all’esperienza in Serie A con la Fiorentina, Mastantuono ripercorre le tappe più importanti della sua giovane carriera e si sofferma sull’importanza di confrontarsi con giocatori del livello di Jude Bellingham, Vinícius e Mbappé non tralasciando l’emozione del record strappato a Lionel Messi: l'argentino della Fiorentina è infatti il più giovane argentino di sempre a mettere a segno una tripletta in uno dei cinque principali campionati europei . Ma non solo, durante l’intervista, Mastantuono commenta anche la sua nuova card di EA SPORTS FC 27 e racconta il proprio approccio al dribbling: un mix di istinto, velocità e lettura preventiva delle intenzioni del difensore. Tra analisi tecniche e aneddoti personali, emerge il ritratto di un ragazzo concentrato sul lavoro quotidiano e sulla crescita continua. L’intervista accende l’attesa in vista di uno degli appuntamenti più attesi della prossima giornata: Fiorentina-Juventus si giocherà domenica 8 novembre alle 20.45, in esclusiva su Dazn . Dalla Coppa Uefa alzata dalla Juventus nel 1990 alla rimonta dell’ottobre 2013 quando i Viola, guidati da Montella, ribaltarono lo 0-2 della squadra di Conte conquistando in casa un 4-2 con tripletta di Giuseppe Rossi, Fiorentina-Juventus rappresenta una sfida diventata un classico del calcio nostrano . A raccontare il prossimo episodio di una rivalità storica sarà la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Appuntamento in app già dalle 19:30 con Fuoriclasse , lo show condotto da Diletta Leotta , che accompagnerà i tifosi verso il calcio d’inizio e nelle analisi del post, insieme ad Alessandro Matri, Valon Behrami, Andrea Marinozzi e Gianluca Rocchi.

- È uno dei talenti più interessanti della stagione di Serie A 2026/27 e, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto:, il format diDopo l’episodio inaugurale con Davide, “Il Profeta”fa tappa a Firenze per incontrare il talento argentino classe 2007. In un’intervista che alterna l’analisi delle qualità e abilità tecniche dimostrate sul campo alle dinamiche del gioco virtuale, i due si mettono alla prova anche in una sfida alla PlayStation, dando vita a un racconto a tutto tondo del giovane talento viola.

Sul record condiviso con Messi : «Sono diventato il più giovane a segnare una tripletta nei top 5 campionati europei, superando Messi. Stare in un “pezzo di carta” insieme a Messi per me è stato assurdo, condividere un record così con Messi è il massimo che ti può succedere».

Sulla Fiorentina e Batistuta: «Batistuta è un grande, ho avuto la possibilità di parlare con lui, mi ha parlato benissimo della Fiorentina».

Sulla Serie A e sulla Fiorentina: «Mi piace molto, è un campionato molto competitivo, tutte le squadre sono forti. Dobbiamo migliorare, ma lavorando sodo sono sicuro che alla fine sarà una stagione positiva per noi».

Sulla punizione segnata contro il Boca Juniors: «Aspettavo di giocare Boca vs River da tanto, per me era un po’ come dare una risposta a quello che si diceva su di me. Segnare quella punizione mi ha cambiato la vita, è stato un regalo alla vita che mi ha dato il calcio».

Sul passaggio dal River Plate al Real Madrid: «È stato molto grande, soprattutto per la cultura, ma al Real mi hanno trattato benissimo. Bellingham è il giocatore che preferisco di più tra tutti».

Sulla percezione di sé e dei colleghi: «Non so se sono uno dei migliori giovani al mondo, non mi piace tanto parlare di me, il livello è alto ed è sempre molto bello competere con dei colleghi di alto livello»