Fiorentina, contro la Juve la partita della vita: coreografia speciale e Vanoli tiene Fagioli in bilico
Sale l'attesa a Firenze per la sfida da sempre più sentita, quella contro la Juventus in programma al Franchi domenica 8 novembre alle 20,45, posticipo dell'11esima giornata di campionato. Lo stadio, al netto della capienza dimezzata per i lavori di restyling ancora in corso, si annuncia al completo (oltre 22.000 i biglietti finora venduti) mentre i club della Curva Fiesole stanno preparando una speciale coreografia con migliaia di bandierine a formare un disegno che sarà visibile al momento dell'inno. Il ritorno al successo lunedì scorso in casa del Sassuolo (4-2 il risultato finale) ha ridato un po' di slancio e permesso alla Fiorentina di lasciare per la prima volta la zona retrocessione. Il cammino però è ancora lungo e pieno di insidie: l'obiettivo è trovare continuità di prestazioni e soprattutto di rendimento a partire dalla gara con la Juventus, contro cui i viola proveranno a conquistare una vittoria casalinga che in campionato manca dall'1-0 sulla Lazio dello scorso 13 aprile.
Segnali positivi da Ranieri, Oulai insidia Fagioli
Nel frattempo la Fiorentina prosegue la preparazione al Viola Park agli ordini di Paolo Vanoli, che interverrà in conferenza stampa domani alle 12.30. La squadra ha svolto lavoro tecnico-tattico con approfondimento dedicato allo studio delle situazioni su palla inattiva. Il tecnico gigliato dovrà rinunciare a Pongracic, ancora alle prese con i postumi di una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, e Atta, fuori per i postumi di un sovraccarico funzionale ai muscoli dell'addome, senza dimenticare il lungodegente Parisi. Sta meglio invece Ranieri, che ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo essere stato nelle ultime tre settimane indisponibile per un'infiammazione a un nervo di un piede. Il centrale proverà a essere convocato e ad andare quantomeno in panchina nella sfida di domenica sera. Riguardo il probabile undici titolare si va verso la conferma degli stessi uomini schierati lunedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, anche se in regia l'ottimo ingresso di Oulai potrebbe portare Vanoli a schierarlo al posto di Fagioli, con in attacco ancora una volta la rinuncia a Pedro Goncalves in favore del tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie, quest'ultimo per la prima volta convocato nella nazionale maggiore svedese.
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