Fiorentina, contro la Juve la partita della vita: coreografia speciale e Vanoli tiene Fagioli in bilico

Sale l'attesa a Firenze per la sfida da sempre più sentita, quella contro la Juventus in programma al Franchi domenica 8 novembre alle 20,45, posticipo dell'11esima giornata di campionato. Lo stadio, al netto della capienza dimezzata per i lavori di restyling ancora in corso, si annuncia al completo (oltre 22.000 i biglietti finora venduti) mentre i club della Curva Fiesole stanno preparando una speciale coreografia con migliaia di bandierine a formare un disegno che sarà visibile al momento dell'inno. Il ritorno al successo lunedì scorso in casa del Sassuolo (4-2 il risultato finale) ha ridato un po' di slancio e permesso alla Fiorentina di lasciare per la prima volta la zona retrocessione. Il cammino però è ancora lungo e pieno di insidie: l'obiettivo è trovare continuità di prestazioni e soprattutto di rendimento a partire dalla gara con la Juventus, contro cui i viola proveranno a conquistare una vittoria casalinga che in campionato manca dall'1-0 sulla Lazio dello scorso 13 aprile.