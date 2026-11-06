"Contro la Juve per me è come un derby": l'ex Toro ora alla Fiorentina accende la sfida
"Sono contento della mia prestazione contro il Sassuolo, ma ci troviamo in una situazione difficile con partite che avremmo dovuto vincere e non ci siamo riusciti". Lo ha detto l'esterno offensivo viola Alieu Njie parlando al portale svedese Fotbollskanalen. "La squadra, l'allenatore, lo staff e il fisioterapista mi hanno spronato e mi hanno dato una mentalità diversa che mi spinge a lottare ogni giorno - ha aggiunto Njie - È grazie alla squadra che ho avuto queste buone prestazioni ultimamente. Quando segni gol acquisisci la massima fiducia. È un grande vantaggio quando sei un giovane giocatore. All'inizio ero frustrato quando mi trovavo in situazioni così favorevoli ma non riuscivo a segnare, la cosa mi ha un po' demoralizzato... Ma parlo con i miei amici e con le persone a me più care, e mi sostengono ogni giorno e mi dicono che non appena arriverà il primo gol, tutto il resto verrà da sé. Si trattava solo di segnare il primo gol e ora, ovviamente, punto a un numero di reti leggermente superiore".
Njie, ecco la Juventus: "Partita più importante per Firenze. Per me..."
Domenica prossima una sfida tutt'altro che banale per il pubblico viola e lo stesso Njie. "È la partita più importante per Firenze, e per me, è come un derby. Dobbiamo scendere in campo, lottare e vincere senza scuse. In questo momento, tutta l'attenzione è concentrata su quella partita", ha spiegato l'ex Torino.
Che poi in merito alla sua prima convocazione nella nazionale svedese, ricevuta poche ore fa, ha chiosato: "Sono concentrato al massimo per fare il meglio qui alla Fiorentina, ma ovviamente speravo di essere convocato. È una sensazione fantastica. È qualcosa per cui ho lottato a lungo e ora ho finalmente l'opportunità. Darò il massimo e giocherò per tutta la Svezia, è bellissimo e non vedo l'ora di essere lì. Sarò felice a prescindere da come andrà a finire. Faccio parte della squadra e non ho grandi aspettative. Sarò presente, sosterrò il team e farò del mio meglio, ovviamente".
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