"Contro la Juve per me è come un derby": l'ex Toro ora alla Fiorentina accende la sfida

"Sono contento della mia prestazione contro il Sassuolo, ma ci troviamo in una situazione difficile con partite che avremmo dovuto vincere e non ci siamo riusciti". Lo ha detto l'esterno offensivo viola Alieu Njie parlando al portale svedese Fotbollskanalen. "La squadra, l'allenatore, lo staff e il fisioterapista mi hanno spronato e mi hanno dato una mentalità diversa che mi spinge a lottare ogni giorno - ha aggiunto Njie - È grazie alla squadra che ho avuto queste buone prestazioni ultimamente. Quando segni gol acquisisci la massima fiducia. È un grande vantaggio quando sei un giovane giocatore. All'inizio ero frustrato quando mi trovavo in situazioni così favorevoli ma non riuscivo a segnare, la cosa mi ha un po' demoralizzato... Ma parlo con i miei amici e con le persone a me più care, e mi sostengono ogni giorno e mi dicono che non appena arriverà il primo gol, tutto il resto verrà da sé. Si trattava solo di segnare il primo gol e ora, ovviamente, punto a un numero di reti leggermente superiore".

Njie, ecco la Juventus: "Partita più importante per Firenze. Per me..." Domenica prossima una sfida tutt'altro che banale per il pubblico viola e lo stesso Njie. "È la partita più importante per Firenze, e per me, è come un derby. Dobbiamo scendere in campo, lottare e vincere senza scuse. In questo momento, tutta l'attenzione è concentrata su quella partita", ha spiegato l'ex Torino.