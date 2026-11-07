Da Batistuta a Mastantuono, la Juve nel mirino: il segreto della villa e un sogno tutto argentino

Quando si sono incontrati a fine agosto per le celebrazioni del Centenario della Fiorentina Gabriel Batistuta gli avrà raccontato di sicuro quanto sia bello ed esaltante fare gol alla Juventus davanti ai propri tifosi. Il primo in assoluto poi non si scorda mai, il campione argentino lo segnò nella sua prima stagione in Serie A, il 26 gennaio 1992, con un gran colpo di testa che fece esplodere il Franchi e aprì alla vittoria sui bianconeri. Un'emozione che non vede l'ora di provare anche Franco Mastantuono, già 4 reti finora (è il capocannoniere viola insieme al connazionale Mateo Pellegrino), l'ultima lunedì scorso sul campo del Sassuolo contro cui la Fiorentina ha ritrovato il successo dopo 50 giorni lasciando per la prima volta la zona retrocessione.

Juventus Probabili formazioni Fiorentina-Juve: il recupero e la tentazione di Spalletti Guarda la gallery I numeri di Mastantuono Quattro reti tutte realizzate in trasferta (fra cui la tripletta al Venezia), nessuna fin qui al Franchi dove l'ex madridista, secondo in A per tiri totali (38), non ha ancora vinto insieme ai suoi compagni in campionato. Un digiuno che nella massima serie dura da oltre 200 giorni, dal 13 aprile, 1-0 sulla Lazio: da allora solo 5 punti in 8 gare casalinghe. Tanti dunque i motivi che spingono il talento argentino - arrivato in estate in prestito dal Real Madrid e ritenuto con Nico Paz il più accreditato a raccogliere l'eredità di Leo Messi in Nazionale dove è stato appena riconvocato - a cercare di sbloccarsi domani sera al Franchi, nella sfida più sentita, davanti all'ennesima iconica coreografia dei club della curva e agli spalti strapieni (oltre 22.000 biglietti venduti) al netto della capienza dimezzata dai lavori.