“Juve forte nonostante i ko. Fagioli spero faccia gol, Joao Mario l’esempio che…”: Vanoli di spinta

Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo, la Fiorentina si prepara a sfidare la Juventus, ultima partita prima della pausa nazionali. La squadra viola vorrà vincere a ogni costo, anche perché per i tifosi si tratta di una delle partite più sentite della stagione. Un fattore psicologico importante, che l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha cercato di far comprendere anche ai tanti nuovi acquisti: "Il mio obiettivo è insegnare ai giocatori cos'è la Fiorentina e che quindi questa è la partita - ha detto in conferenza stampa -. Ma io ai ragazzi ho sempre detto che non so dove arriverò, ma che in campo sicuramente daremo tutto. Gli sto facendo capire con delle immagini cosa significa la gara contro la Juventus per Firenze. Ma in generale tutte le partite dobbiamo capire l'importanza della maglia che indossiamo".

"Obiettivo? Non ci dobbiamo creare né pressioni né limiti" Un inizio di stagione complesso con Grosso, poi il cambio in panchina e l'arrivo di Vanoli che ha migliorato la situazione in casa Fiorentina: "La medicina più bella è stata la vittoria di Sassuolo: vincere aiuta a vincere. Ma io vedevo già la squadra in crescita, vicina a raggiungere questo risultato. Contro Como e Inter avevamo fatto buone prestazioni ma ci è mancata un po' di maturità. Sicuramente la vittoria al Franchi ci manca: ho detto ai ragazzi di continuare con questa voglia di strafare perché i giovani devono essere liberi di provare e sbagliare. Obiettivo? Non ci dobbiamo creare né pressioni né limiti. Se guardiamo anche le partite in cui non abbiamo fatto punti c'è stata comunque l'amarezza che potevamo portare a casa punti. Se però le abbiamo perse significa che dobbiamo ancora lavorare. Non dimentichiamo ciò che ha detto Paratici: meglio arrivare un anno dodicesimi per costruire le fondamenta per il futuro".