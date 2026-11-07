Dragusin ricorda la Juve: "Arrivato a 16 anni, orgoglioso del mio percorso. Ora sono felice qui"

Fiorentina-Juventus sarà la partita degli ex bianconeri. Sono infatti ben tre i giocatori che in passato hanno giocato con la maglia della Vecchia Signora e che ora vestono la maglia viola: Fagioli, Joao Mario e Dragusin. Il difensore rumeno è cresciuto nelle giovanili bianconere ma ha giocato soltanto 4 partite con la Prima Squadra. Da lì il classe 2002 ha fatto un po' il giro d'Europa, dalla Sampdoria e il Genoa fino al Tottenham. Per lui la sfida contro la Juventus sarà quindi una sorta di ritorno a casa, un cerchio che si chiude. "Sono orgoglioso del mio percorso, ogni esperienza mi ha aiutato a crescere - ha detto nel match program alla vigilia della partita -. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina. Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente".