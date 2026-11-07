Dragusin ricorda la Juve: "Arrivato a 16 anni, orgoglioso del mio percorso. Ora sono felice qui"
Fiorentina-Juventus sarà la partita degli ex bianconeri. Sono infatti ben tre i giocatori che in passato hanno giocato con la maglia della Vecchia Signora e che ora vestono la maglia viola: Fagioli, Joao Mario e Dragusin. Il difensore rumeno è cresciuto nelle giovanili bianconere ma ha giocato soltanto 4 partite con la Prima Squadra. Da lì il classe 2002 ha fatto un po' il giro d'Europa, dalla Sampdoria e il Genoa fino al Tottenham. Per lui la sfida contro la Juventus sarà quindi una sorta di ritorno a casa, un cerchio che si chiude. "Sono orgoglioso del mio percorso, ogni esperienza mi ha aiutato a crescere - ha detto nel match program alla vigilia della partita -. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina. Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente".
"Juve avversario forte, sappiamo quanto sia importante per i tifosi"
Sullo stato di forma della squadra di Vanoli (le parole in conferenza stampa) ha aggiunto: "Ci arriviamo bene. La vittoria con il Sassuolo ci ha dato più fiducia nella forza del nostro gruppo. Avevamo bisogno di questi tre punti sia per la classifica sia per confermare i progressi delle ultime settimane, soprattutto dopo alcune partite in cui potevamo raccogliere di più. Ora ci aspetta un altro avversario forte e vogliamo dare continuità ai risultati positivi. Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati, restare uniti e dare tutto in campo".
"Dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti"
Poi sulla fase difensiva ha detto: "Ci alleniamo e confrontiamo su questo aspetto quasi ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e il modo in cui ci organizziamo e ci aiutiamo in campo è fondamentale per l'equilibrio di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti delle partite. Non si può controllare il gioco per tutti i 90 minuti perciò dobbiamo saper rimanere compatti e prendere le decisioni giuste anche quando l'avversario mette pressione. Abbiamo fatto progressi evidenti e sono fiducioso che li trasformeremo in una maggiore solidità difensiva e in risultati migliori".
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