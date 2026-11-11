Pedro Gonçalves si è finalmente preso la Viola

La Fiorentina nelle ultime tre gare di campionato ha dato segnali di ripresa che, dopo la sosta, Paolo Vanoli vuole trasformare in certezze. Dopo il ciclo di ferro vissuto tra una sosta e l'altra in cui la squadra ha incontrato tra le altre Como, Inter, Atalanta e Juventus , alla ripresa del campionato la Fiorentina dovrà sfruttare il calendario per fare un salto significativo in classifica, visto che ora i viola sono fermi a 9 punti. Nell'ordine le avversarie saranno Monza, Cagliari, Udinese e Parma che arrivano prima di riprendere il cammino in Coppa Italia con il Napoli.

Una serie di gare che Vanoli vorrà affrontare però con lo stesso coraggio con cui ha messo in campo la Fiorentina contro la Juventus , ossia una squadra a trazione anteriore e con tanta qualità in campo, che per il tecnico però non va sempre d'accordo con equilibrio. Le novità nell'undici standard che si sono rivelate anche un punto di forza contro i bianconeri sono infatti stati Oulai a centrocampo al posto di Fagioli e Pedro Gonçalves dietro la punta, al posto di Brescianini in mediana. Il portoghese, già titolare con il Como, è stato autore di una prova convincente anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe a causa di una preparazione da separato in casa con lo Sporting Lisbona proprio a causa del mercato.

Gonçalves e Atta: numeri e qualità per svoltare l'attacco

D'altronde i numeri sono dalla sua parte: giocatore esperto con gol e assist nel dna (rispettivamente 80 e 55 nella Liga portoghese), come ha già dimostrato nei 196 minuti giocati in A in cui ha messo a segno due assist (e un gol nella mezzora di Coppa Italia giocata contro il Pisa). Con la Juventus provvidenziale quello per Pellegrino, il cui marchio di fabbrica è il colpo di testa e che dunque ha bisogno di assist da chi ha i piedi buoni. Nella sosta Vanoli conta di recuperare anche Arthur Atta, fermo per infortunio ai muscoli dell'addome e con cui Gonçalves potrebbe giocarsi il posto visto che l'ex Udinese può partire come terzo di centrocampo per poi accentrarsi dietro la punta.

Verso Monza-Fiorentina

Sulla loro qualità dovrà puntare la Fiorentina per innescare gli attaccanti e aumentare il potenziale offensivo, dalla gara contro il Monza. Da giovedì Vanoli li avrà a disposizione e potrà lavorare con loro (previste due sedute fino a venerdì poi sedute quotidiane), a differenza dei sei impegnati in Nazionale (Ndour è rientrato ieri per un problemino alla caviglia) che torneranno tra il 17 e il 19 novembre. La partita in Brianza di lunedì permetterà di far recuperare anche gli ultimi viola rientranti, in particolare Mastantuono che proverà a ritrovare la via del gol lontano dal Franchi: finora i 4 gol segnati infatti sono arrivati al Penzo di Venezia e al Mapei contro il Sassuolo. Intanto dalla Germania arrivano notizie negative su Gosens, in prestito allo Schalke con obbligo di riscatto alla 15ª presenza (per almeno 45’) e salvezza del club. Infortunatosi dopo 6 presenze, potrebbe non raggiungere le 15 e tornare alla Fiorentina.