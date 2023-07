Frosinone-Di Francesco, è ufficiale: comunicato e dettagli

L'allenatore, nativo di Pescara, è stato fermo dopo l'esperienza poco positiva con l'Hellas Verona ed è pronto a rimettersi in gioco con questa nuova avventura. Il tecnico ha firmato per un anno di contratto con opzione per il secondo in caso di salvezza per l'ex Roma e Cagliari.

Frosinone, comunicato Di Francesco

Di seguito la nota ufficiale del club ciociaro: "Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza". Tra pochi giorni, il 4 luglio per la precisione, i gialloblù si ritroveranno per dare il via al ritiro con le visite mediche e poi il 7 andranno a Fiuggi.