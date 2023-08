Di Francesco, conferenza Frosinone-Napoli: "Barrenechea ok". E Cheddira...

Per i ciociari subito un match suggestivo: davanti, infatti, ci saranno i campioni d'Italia del Napoli, anche loro alle prese con un cambio di guida tecnica e, soprattutto, con l'assenza di Kvaratskhelia. Appuntamento domani al Benito Stirpe, start alle ore 18.30

Frosinone-Napoli, conferenza Di Francesco

Alla vigilia del match contro gli azzurri di Garcia, queste le parole in conferenza stampa di Di Francesco: "Giochiamo contro i campioni d’Italia, non ce lo dimentichiamo. Loro ambiranno a rivincere questo campionato mentre noi dobbiamo lavorare per mantenere la categoria. Ognuno andrà in campo per i propri obiettivi e per disputare il suo torneo ad alti livelli. È la prima partita, ci sarà grande entusiasmo, coraggio, voglia di affrontare questa gara e, oltre a tutto questo, per quanto ci riguarda va messa tanta attenzione tattica. Il Napoli ha cambiato poco: credo che, al di là del ruolo di difensore centrale dove c’è comunque Juan Jesus, hanno un esordiente come Natan. Come è esordiente il centrocampista Cajuste. Ma parliamo di gente di spessore, di grande fama. Noi avremo invece dei ragazzi che giocavano con poca frequenza in serie B o altri, come Cuni, che giocava nella serie C tedesca. Abbiamo però tanti giocatori con una grande voglia di mettersi in evidenza, dovranno essere carichi ma sanno anche di dover preparare questa gara nel modo giusto. Una partita, ripeto, da giocare insieme".