Frosinone-Napoli, Di Francesco: "Soddisfatto. Cosa ci manca? Un Politano"

Ritorno in Serie A con sconfitta per il Frosinone . I ragazzi di Di Francesco cadono tra le mura amiche contro il Napoli campione d'Italia in carica. A decidere la sfida dello Stirpe Politano e la doppietta di Osimhen .

Un ko che lascia l'amaro in bocca, visto il fantaggio iniziale dei gialloblù con Harroui e anche il legno colpito da Baez direttamente su calcio di punizione quando i risultato era di 1-2 per gli azzurri di Rudi Garcia.

Frosinone-Napoli, così Di Francesco

Al termine della sfida questa l'analisi del tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di DAZN: "Sul risultato di 1-3 la squadra mi è piaciuta un po' meno, dovevamo continuare a provare. Contro calciatori di alto profilo abbiamo fatto la gara che potevamo: davanti avevamo Osimhen, Zielinski... E meno male che doveva andare in Arabia! Sono comunque soddisfatto di quanto fatto fino all'1-2, la terza rete del Napoli ci ha un po' tagliato le gambe: in queste gare la qualità fa la differenza. Mi tengo quanto di buono fatto stasera, servono letture tattiche migliori ma arriveranno col tempo. Cosa manca a questa squadra? Il Politano della situazione: un esterno destro mancino che possa rientrare, per me è fondamentale. Ci sono anche altre necessità in rosa: abbiamo molti giovani, servono anche calciatori di categoria. Quanto mi manca rivincere in Serie A? Sono in un ambiente che mi rende contento, i ragazzi mettono in pratica le mie idee. Se giocano sempre così, sarò sempre accanto a loro".