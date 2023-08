Di Francesco, conferenza Frosinone-Atalanta: Cheddira, Turati e...Nainggolan

Di Francesco ha presentato il match nella conferenza stampa e ha fatto chiarezza anche in merito ad alcune voci di mercato su Nainggolan, che il tecnico ha avuto ai tempi della Roma.

Frosinone-Atalanta, conferenza Di Francesco

L'allenatore ha fatto riferimento ad un problema emerso contro il Napoli, puntando l'attenzione sulla catena di sinistra e il lavoro difensivo, da migliorare in vista dell'Atalanta: "Bisogna mettere in campo la stessa attenzione in entrambe le fasi. Abbiamo lavorato tanto in settimana anche per questo, stiamo ancora in fase di rodaggio, è passata solo una giornata. A me piace una squadra che gioca bene a calcio, ma anche che sa difendere. Dipende dai momenti". Poi su Nainggolan e Cheddira: "Non ho sentito Radja, l'ha sentito un mio collaboratore. Con lui ho un rapporto stupendo, ma per ora non lo abbiamo preso in considerazione perchè con la società cerchiamo calciatori di prospettiva. Nainggolan è un calciatore molto differente in tal senso. Cheddira è tra i convocati e come tutti può giocare dal primo minuto. Nell'ultima settimana si era allenato poco a Bari, ma aveva giocato tutte le amichevoli".

Sul sistema di gioco e sull'Atalanta: "Le partite vanno giocate con qualità, il sistema di gioco è relativo. Nella preparazione ci sta ma poi in campo i valori devono uscire. L'Atalanta è una delle squadre più fastidiose da affrontare tatticamente. Noi dobbiamo essere bravi a leggere il calcio in movimento". Infine sulla squalifica di Turati per blasfemia: "Per me dopo quello che è successo deve capire che da certi errori bisogna crescere. Ha capito l'errore, l'ha pagato. Si cresce passando dagli errori e parlo anche dal punto di vista tecnico tattico. E' un portiere forte, ma domani sarà sostituito da un altro portiere forte".