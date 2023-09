Di Francesco esalta Kaio Jorge e Soulé: "Possono anche partire titolari"

Di Francesco in conferenza stampa ha parlato del match e anche dei nuovi acquisti, in particolare delle condizioni di Soulé e Kaio Jorge arrivati dalla Juventus e di Reinier preso in prestito dal Real Madrid.

Udinese-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

L'allenatore ha sciolto subito il dubbio sul portiere e sulle condizioni di Lirola: “Domani gioca Turati, nonostante Cerofolini abbia fatto bene e sono contento. Non ho convocato Lirola per farlo lavorare, ancora non ha la giusta condizione". Sui nuovi acquisti dalla Juventus: "Soulè sta meglio rispetto a Kaio Jorge, entrambi sono utili sia dall’inizio che a partita in corso". Sui prossimi avversari: "Con l’Udinese sarà complicata. La società è ben organizzata e ha uno dei migliori scouting internazionali. Con la Juve sono stati penalizzati dal gol subito, mentre con la Salernitana hanno fatto bene". Sull'arrivo di Reinier dal Real Madrid e in generale sul mercato: "Il brasiliano è un giocatore di talento che può occupare più ruoli. Ha giocato poco nei precedenti club e qui dovrà ritrovarsi. Dopo aver preso Okoli, posso dire che siamo completi nel gioco delle coppie. In avanti siamo troppi, ma se Borrellli andasse al Brescia avremmo dei doppioni in ogni ruolo. Infine su Gelli e l'obiettivo stagionale: "Ha grande capacità di adattamento visto che spesso ha fatto il quinto. L’ho provato play ma ha l’abitudine ad aprirsi così come Baez. L’obiettivo nonostante i tanti acquisti, soprattutto giovani, rimane la salvezza”.