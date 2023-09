Kaio Jorge, poker davanti a Totti: il Frosinone lo lancia, la Juve osserva

Allenamento in mattinata per il Frosinone. La squadra di Di Francesco si sta preparando in vista del prossimo turno campionato dopo la sosta per le nazionali. Allenamento congiunto con la Primavera per i giallazzurri, impegnati in tre tempi da 35 minuti ciascuno: risultato finale 8-0 con un scatenato Kaio Jorge. L'attaccante, in prestito dalla Juventus, ha realizzato quattro reti ed è stato il protagonista assoluto.