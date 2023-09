Soulé, Kaio Jorge, Barrenechea: Frosinone-Sassuolo, formazioni ufficiali

La sfida tra il Frosinone e il Sassuolo di Dionisi sta per avere inizio. Alle 15, al Benito Stirpe, le due formazioni si affronteranno nella partita valida per il quarto turno di Serie A. I padroni di casa fino a questo momento hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta mentre i neroverdi hanno rialzato la testa contro il Verona dopo i due ko contro Napoli e Atalanta. Di Francesco continua a puntare su due dei tre gioiellini arrivati in prestito secco dalla Juventus nell'ultima sessione di mercato: Soulé e Barrenechea partiranno ancora dal primo minuto mentre Kaio Jorge potrà subentrare a partita in corso.