Di Francesco: "Frosinone-Sassuolo uno spot per il calcio"

Reazione e orgoglio per il Frosinone contro il Sassuolo. Sotto di due gol, con la doppietta di Pinamonti, l'ex Di Francesco è riuscito a trovare la chiave per svoltare la partita e firmare una rimonta davvero importante . "Questa è la vittoria del gruppo" ha detto a Dazn nell'immediato post gara. I ciociari hanno approcciato bene al nuovo ritorno in Serie A e, dopo la sconfitta col Napoli, sono arrivate due vittorie e un pareggio.

La scossa è arrivata allo scadere della prima frazione con il rigore segnato da Cheddira in pieno recupero. Nella ripresa poi è uno show di Soulé che ha ispirato Mazzitelli, altro ex e doppietta per lui, con Lirola a chiudere i giochi. Al termine della partita Eusebio Di Francesco ha analizzato la gara.

Frosinone-Sassuolo, parole Di Francesco

L'allenatore dei ciociari ha voluto prima di tutto fare i complimenti ad entrambe le formazioni: "Vedere queste partite ci riavvicina al calcio perché si sono viste due squadre che volevano creare gioco". Poi si è soffermato sui suoi ragazzi: "Non buttare via la palla è una cosa che vogliamo. Nei primi venti minuti ci hanno creato difficoltà, ma nonostante tutto abbiamo continuato. Ero convinto che avremmo recuperato, anche soffrendo".

Su Totti, presente in tribuna assieme al figlio Christian della Primavera: "Mi auguro che si sia divertito, ha visto delle giocate di qualità e per me è motivo di orgoglio". In chiusura ha dribblato alla domanda di una possibile rivincita: "Per me è l'anno zero".