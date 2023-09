Di Francesco si gode Soulé: “Alla Juve senza spazio, qui non si accontenti”

Eusebio Di Francesco ha presentato Salernitana-Frosinone , valida per la quinta giornata di Serie A . Reduci da tre risultati di fila e da due vittorie nelle prime quattro giornate di campionato i laziali sono pronti a sfidare all' Arechi i granata: domani 22 settembre calcio d'inizio alle 18:30 .

Su Soulé ha aggiunto: "Nella Juventus non ha avuto molto spazio e che qui si sta esprimendo bene. Soulé è un 2003 e non deve accontentarsi. Mi piace il suo atteggiamento, domenica scorsa ha chiuso facendo la mezzala, poi è chiaro che è la sua caratteristica principale è la fase offensiva".

Di Francesco ha parlato anche di Kaio Jorge e Soulé . Su Kaio Jorge ha spiegato: "Kaio Jorge lo stavo per fare entrare contro il Sassuolo, ma poi c'è stato l'infortunio di Gelli. L'ultimo slot è fondamentale, se avessi fatto il cambio due minuti prima considerando il recupero avremmo giocato in dieci gli ultimi venti minuti".

Di Francesco ha commentato: "Troveremo una squadra arrabiata che vuole i 3 punti. Per la Salernitana è importante ma anche per noi è importantissima. Dobbiamo aprrocciare bene questa gara, non lo abbiamo fatto contro il Sassuolo. La Salernitana non doveva perdere a Lecce per me. Sanno aggredire e attaccare bene gli avversari".

Di Francesco e la classifica del Frosinone

La classifica: "Meno male che abbiamo portato a casa questi punti importanti attraverso un atteggiamento che non deve mancare mai. Dobbiamo pensare a lavorare, goderci il momento, ma pensare gara dopo gara. La prossima credo sia la più importante del trittico che ci aspetta (a seguire Fiorentina in casa e Roma in trasferta, ndr)".

Il segreto per l'avvio più che positivo del Frosinone: "Ritorno sul gruppo. Sono orgoglioso dell'atteggiamento di questa squadra. Non ho mai visto un atteggiamento sbagliato e per me questa è la base per lavorare in una certa maniera".