Frosinone, Di Francesco: "Kaio Jorge indisponibile. Quando può rientrare"

Nell'ultimo turno il pareggio contro la Salernitana all'Arechi. Ora per i ciociari un esame piuttosto complicato: di fronte ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Match al quale il Frosinone arriva, tra l'altro, con diverse defezioni.

Frosinone-Fiorentina, parla Di Francesco

Così Di Francesco ha presentato il match contro i viola in conferenza stampa: "Mi aspetto una Fiorentina aggressiva, che non teme di giocare sui duelli. Ha una rosa di qualità, calciatori forti come ad esempio Bonaventura, tanto per citarne uno. Sarà una partita complicata. Provo rispetto per Italiano, tra gli allenatori emergenti è sicuramente uno dei migliori. Abbiamo alcuni principi di gioco differenti, ma le sue squadre sono riconoscibili e già per questo gli vanno fatti i complimenti. Domani avremo 5 indisponibili: Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge. Quest'ultimo ha avuto un piccolo problema in settimana, spero di poterlo recuperare per la gara contro la Roma. Reinier sta migliorando la sua condizione, i ragazzi mi stanno tutti mettendo in difficoltà per quanto riguarda le scelte. Domani servirà il miglior Frosinone, non il miglior singolo. In gol solo Cheddira tra gli attaccanti? Le prossime reti le aspetto da loro. Voglio più gol dal reparto offensivo, ma sono sicuro arriveranno: sono felice quando segnano i giocatori d'attacco".