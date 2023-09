Frosinone, Angelozzi: “Soulé, Barrenechea e Kaio. Com’è nata la trattativa Juve”

Avvio di stagione a dir poco positivo per il Frosinone : i gialloblù hanno collezionato 8 punti in 5 gare. Domani esame di maturità per la squadra di Eusebio Di Francesco , che affronterà la Fiorentina . Una gara nella quale i ciociari avranno cinque assenti, tra cui Kaio Jorge .

Il brasiliano, insieme a Enzo Barrenechea e Matias Soulé, fa parte della "colonia" juventina presente al Frosinone. Tutti e tre, infatti, sono arrivati in prestito dal club bianconero.

Angelozzi e la trattativa Frosinone-Juve

Del loro approdo in gialloblù ha parlato ai microfoni di Sky Sport Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone: "Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato una ventina di calciatori. Ero preoccupato ma avevo fiducia in Di Francesco: la scelta è ricaduta su di lui perché avevamo lavorato insieme al Sassuolo, so come allena e quanto può dare alla squadra. Cercavamo calciatori in ruoli specifici, ma senza un grande budget a disposizione ci son volute idee e conoscenze. Un giorno sono andato a vedere l'amichevole tra Juve A e Juve B, ho parlato con Manna e Giuntoli. Ho chiesto se ci fosse la possibilità di prendere in prestito Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea: una trattativa che sembrava nata per gioco, ma loro mi hanno aiutato e alla fine siamo riusciti a prenderli. Reinier? Trattativa particolare col Real Madrid, mi ha aiutato Braida che ha chiamato Ancelotti per chiedergli quale fosse la sua situazione. Stiamo portando avanti una filosofia ben precisa, e i risultati si stanno vedendo".