Frosinone, Di Francesco: "Soulè pagherà la cena a tutti"

FROSINONE - Quinto risultato utile consecutivo per il Frosinone che chiude 1-1 in casa contro la Fiorentina grazie al gol del giovane bianconero Matias Soulè . AI microfoni di Sky Sport l'allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così l'incontro: "Primo tempo, a parte delle ottime trame dove non siamo riusciti a concretizzare negli ultimi 20 metri, abbiamo sofferto la loro fisicità e freschezza, ci hanno creato difficoltà dove noi siamo stati bravi a stare in partita. Nel 2° tempo abbiamo cambiato un pochino a livello tattico ma anche la gestione della gara, sapevamo anche avremmo avuto opportunità e siamo stati bravi ad avere un impatto migliore tattico, fisico - aggiunge - Sul gioco ero soddisfatto anche nel primo tempo dove eravamo troppo belli ma poco efficaci"

La fase offensiva da migliorare

"Si, ci stiamo lavorando e sono convinto che alla lunga ci arriveremo. Già il fatto che che le prepariamo e ci arriviamo in costruzione è per me motivo di grande orgoglio che questi ragazzi hanno il coraggio di osare di fare quello che si chiede in allenamento. È normale che gli errori ci possono stare ma la forza non è evidenziarli ma sottolineare le cose positive".

La costruzione e le idee del gioco

"Questi ragazzi stanno provando a mettere in campo le nostre idee che condividiamo perché mi piace far partecipare i ragazzi alle scelte perché è fondamentale che credano in quello che l'allenatore trasmette. Dovremmo essere più verticali in certi momenti della gara. I nostri giocatori sono in grandi crescita, Soulè è un ragazzo che ha sempre fatto pochi gol ma questo è importante per lui e in questo caso e pagherà la cena a tutti".

Qualità del gruppo

"Al di là di aver trovato un gruppo ho avuto la fortuna di aver trovato anche una gran società che mi ha permesso di lavorare ed entrare nella testa di tutti i ragazzi. Dell'anno scorso ci sono pochi ragazzi, quelli rimasti sono in gamba e sono stati bravi a far integrare i nuovi. Si sta facendo un ottimo lavoro sotto l'aspetto del gruppo e dell'appartenenza alla società e penso si veda in campo, va al di là del risultato, i ragazzi danno il massimo dall'inizio alla fine"