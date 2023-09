Frosinone, Di Francesco: “Kaio Jorge out. Soulé titolare? Bisogna vedere…”

Proprio come vuole Di Francesco, che in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Roma. Per lui sarà una gara da ex, molto sentita, ma non ci sta pensando: "Sono concentrato solo sul Frosinone, anche se sarà emozionante tornare". Poi il tecnico si è soffermato sui singoli, in particolare sulla condizione di Kaio Jorge.

Roma-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

Queste le parole dell'allenatore del Frosinone: "Il nostro atteggiamento non deve cambiare mai, nemmeno contro la Roma. Giocheremo contro una squadra forte in un ambiente diverso, lo conosco bene e so che il pubblico sarà vicino ai giocatori. Dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi apportando delle modifiche perché l'avversario sarà diverso dalla Fiorentina". Poi sui singoli: "Non sarà della partita Kaio Jorge, abbiamo avuto qualche problemino con Romagnoli e Garritano. Deciderò oggi dopo l'allenamento e dopo il sonno di questa notte, qualche cambio vorrei farlo. Bourabia e Reinier dall'inizio? Tutti possono partire titolari perché hanno migliorato la loro condizione. L'altro giorno con la Fiorentina abbiamo sbagliato delle cose che dobbiamo migliorare. Ogni gara ha la sua insidia. Questi ragazzi per crescere devono anche poter giocare. Detto questo la formazione ancora non la so".

Su Caso e Soulé, tra i più tecnici della squadra: "Titolari? Tutti potrebbero far male alla Roma, ci sono calciatori che hanno più qualità nell'uno contro uno, ma bisogna guardare una serie di cose". Sui prossimi avversari e Mourinho: "Pensare di stare molto meglio è opinabile, dipende da tante cose. L'Inter sembrava in fuga e invece è caduta. Non dobbiamo cullarci sul loro momento difficile perché anche in passato hanno dimostrato di saper reagire. Mourinho ha passato tante di queste fasi, sa come gestirle". Sul ritorno all'Olimpico: "Emozionato? Non lo so, non ci sto ancora pensando più di tanto. Rimarrà sempre l'amore per quell'ambiente, ma per ora sto pensando solo al Frosinone".