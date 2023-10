Kaio Jorge, che fine ha fatto a Frosinone: le parole di Di Francesco

Frosinone-Verona, parla Di Francesco

Queste le dichiarazioni del tecnico del Frosinone: "Potrebbero esserci delle novità contro il Verona. Abbiamo recuperato Romagnoli e Lirola che mi permettono di avere delle alternative a gara in corso. Kaio Jorge non è ancora a disposizione, speriamo di poter lavorare di più su di lui durante la sosta. Gelli non credo che sarà disponibile nemmeno per Bologna, cosi come Harroui. Potrebbe esserci un'opportunità per Reinier, che vedo più mezz'ala o trequartista, o Ibrahimovic, vediamo". Sui prossimi avversari: "Rispetto molto Baroni perché sa lottare per questi obiettivi. Dobbiamo essere molto bravi nel palleggio per uscire dalla loro pressione e bravi negli uno contro uno. Loro sono molto fisici. Non deve cambiare il nostro atteggiamento di voler far male agli avversari". Sulle scelte: "Tante volte arrivo alle ultime ore in cui ancora non ho deciso, anche a Roma in un ruolo che non dico ho sciolto il dubbio all'ultimo".