Soulé, altro gol col Frosinone e la Juve gongola: ancora di testa!

Talento, dribbling e tanta classe: Soulé in questo inizio di stagione sta confermando le sue doti. L’argentino, in prestito al Frosinone dalla Juventus, è diventato un punto fermo dello scacchiere di Di Francesco. Il giocatore ha ripagato la fiducia con tante giocate e gol. Dopo la rete realizzata contro la Fiorentina, infatti, si è ripetuto anche contro il Verona. Lo ha fatto nello stesso modo. Come? Di testa. Non di certo il suo biglietto da visita, ma dimostrando di essere completo.