“Ecco Soulé a chi assomiglia”: Di Francesco fa sognare i tifosi Juve

Il Frosinone non smette più di sorprendere: i gialloblù vincono ancora. Allo Stirpe battuto 2-1 il Verona , con i gol di Reinier e di Soulè poi. Non può che essere entusiasta nel post gara Eusebio Di Francesco , con 12 punti collezionati in 8 gare un rendimento al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Ed è stato lo stesso Di Francesco, nel post gara, ad analizzare la partita, partendo dal rendimento avuto da uno dei protagonisti del successo odierno.

Di Francesco: "Soulè come Berardi"

Nella prima intervista post gara Di Francesco ha elogiato in particolare Matias Soulè, rendendo protagonista il suo calciatore di un paragone importantissimo. Queste le sue parole: "Soulè assomiglia tantissimo a Berardi: ha la stessa personalità. Vuole sempre la palla, cerca sempre l’uno contro uno, ha qualità. Fa le cose col sorriso. Ha preso un sacco di pali finora: adesso inizia a segnare". Feeling crescente tra Di Francesco e Soulè: l'argentino continua a crescere, e a segnare, per la gioia di Frosinone e Juventus. Il tecnico gialloblù ha poi, però, "tirato le orecchie" al suo fantasista, per un gesto in particolare dopo il gol realizzato dall'argentino...