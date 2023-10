Soulé, il motivo della scelta Frosinone: “Ha scritto subito a Barrenechea”

La vera sorpresa della nuova Serie A 2023/24 è, senza dubbio, il Frosinone. I gialloblù, dopo aver vinto il campionato di Serie B tenendo un ritmo pazzesco per tutta la stagione, si sono ritrovati in massima serie orfani però del loro condottiero: Fabio Grosso, oggi allenatore del Lione. Al suo posto la dirigenza dei ciociari ha optato per Eusebio Di Francesco: scelta evidentemente azzeccata, con la squadra che dopo appena 8 giornate di campionato ha già collezionato 3 vittorie e 3 pareggi, totalizzando così 12 punti. Punti ottenuti con squadre non proprio banali: tra le altre la vittoria sull'Atalanta alla seconda giornata, il 4-2 rifilato al Sassuolo ammazzagrandi. Artefice di un progetto promettente e di un inizio di stagione da sogno il direttore sportivo del club, Guido Angelozzi.