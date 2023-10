Frosinone al lavoro verso il Bologna, Soulé si allena a parte: il motivo

Weekend senza Serie A , con la pausa per le Nazionali a farla da protagonista. Nonostante ciò, chi non è partito continua a lavorare con i propri club in vista del ritorno del campionato previsto la prossima settimana. Si allena il Frosinone agli ordini di Eusebio Di Francesco , con il tecnico gialloblù che deve fare a meno dei nazionali Oyono , Kvernadze e Cuni . Tre gli assenti, diversi gli acciaccati che non si sono allenati col resto del gruppo.

Frosinone al lavoro, Soulé a parte

A svolgere allenamento differenzato, infatti, Kalaj, Kaio Jorge e Soulé. Per quest'ultimo lavoro a parte soltanto a scopo precauzionale. A loro si aggiungono Caso e Gelli (personalizzato) e Harroui (terapie). Dunque per Soulé, tra i protagonisti del soprendente inizio di campionato del Frosinone e con lo sguardo vigile di Massimiliano Allegri su di lui, nessuna particolare problematica fisica segnalata dal club: gestione dei carichi di lavoro in vista del rientro in campo previsto domenica 22 ottobre al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta. L'argentino ha realizzato fino ad ora due reti in campionato (l'ultima decisiva contro il Verona) e rappresenta una delle note più positive dell'inizio di stagione dei ciociari. I gialloblù, dopo 8 giornate, hanno collezionato ben 12 punti, e sono la squadra con più legni colpiti fino ad ora (ben 8).