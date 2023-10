Soulé, i segreti dell'allenamento speciale per stupire Frosinone e Juve

Matias Soulé vola e non solo perché ha un talento fuori dal comune. Il suo segreto? Lavorare, lavorare, lavorare. Durante le vacanze, ma non solo. Finanche dopo gli allenamenti, l'attaccante argentino con passaporto italiano non si risparmia sotto lo sguardo vigile del consulente sportivo Guido Viggiano : "È sempre un piacere lavorare con te fratellino! Grazie per l'umanità di sempre e per il tanto tempo che abbiamo trascorso insieme. Buon ritorno! Ti voglio bene amico mio" scriveva sul suo profilo Instagram lo scorso 4 luglio Viggiano prima che la stellina del Frosinone (in prestito dalla Juve) tornasse in Italia , dopo averlo seguito nell'off-season in Argentina . "Grazie per tutto fratello! Ci vediamo presto!" aveva risposto Soulé. Promessa mantenuta.

Il consulente sportivo Viggiano: l'arma segreta di Soulé

Viggiano, personal trainer argentino di Soulé, lo definisce "crack" quando posta le immagini del lavoro svolto in estate, ma attraverso le storie più recenti viene svelata la sua presenza a Frosinone: lavoro coi pesi e corde tese, a casa, a bordo piscina, ma anche palestra. Il feeling è pressoché palpabile e la gratitudine di Soulé è sempre presente a corredo dell'orgoglio con cui Viggiano posta i suoi scatti evidenziando la dedizione al lavoro del gioiellino girato in prestito al club ciociaro dalla Juventus: "Grazie per la tua disponibilità, ti voglio bene". Per dirlo all'americana: "No pain, no gain", "Nessun dolore (inteso come sacrificio), nessun guadagno" e Soulé non si risparmia per far sì che il calcio (e anche l'Italia?) possano batter cassa sfruttando le sue qualità innate ultrapotenziate dalla cura maniacale della forma fisica.