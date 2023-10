Di Francesco: “Soulé ha pagato!”. E lancia un altro pezzo Juve: “Kaio Jorge c’è”

Il Frosinone è la vera sorpresa di questo inizio di campionato in Serie A, e i gialloblù non sono per nulla intenzionati a fermarsi. La squadra allenata da Di Francesco vuole continuare a stupire, proverà a farlo anche domani al Dall'Ara nel match contro il Bologna di Thiago Motta . Prima della sosta era arrivata la vittoria per 2-1 sul Verona , 3 punti che hanno portato così i ciociari a 12 punti collezionati in 8 giornati, e trascinati da uno strepitoso Matias Soulé , con l'attaccante che durante la sosta ha continuato a lavorare duro.

Di Francesco presenta Bologna-Frosinone

Alla vigilia del match così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: "Sono contento di come si è allenata la squadra. Non ho avuto Cuni, Kvernadze e Oyono, che ha giocato tutti i minuti in nazionale. Non ci saranno sicuramente Caso, Gelli e Harroui. Per quanto riguarda gli altri, si alleneranno e dopo la rifinitura valuterò. Kaio Jorge è recuperato, ieri e l'altro ieri si è allenato col gruppo. I tempi di recupero degli indisponibili vanno valutati. Il Bologna è una squadra forte, che ha ottenuto risultati importanti: lì c'è un grande allenatore oltre a giocatori di spessore, come ad esempio Orsolini. Il pari che hanno ottenuto con l'Inter è la riprova che si tratta di una grande squadra. Tatticamente ho già impostato tutto, devo soltanto scegliere chi scenderà in campo".