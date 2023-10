Di Francesco: Soulé e Barrenechea, vi dico che è successo sul rigore

Delusione in casa Frosinone dopo il ko al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta . I gialloblù, dopo le due reti subite in rapida successione hanno reagito, accorciando le distanze con il rigore trasformato da Soulé ma senza riuscire a pareggiare . Rammaricato Eusebio Di Francesco , sia per i gol incassati che per le tante chance sprecate. Il tecnico dei ciociari, ai microfoni di Dazn, ha spiegato anche il siparietto relativo al tiro dagli 11 metri di Soulé

Di Francesco dopo Bologna-Frosinone

Così Di Francesco nel post gara: "Abbiamo preso il primo gol e poi subito il secondo. Due gol presi in modo particolare, ma siamo stati bravi a rimanere in partita senza scomporci. Già nel finale di primo tempo eravamo migliorati, nella ripresa ancora di più. Quando non riesci a concretizzare le tante occasioni che crei… è una cosa su cui stiamo lavorando. Negli ultimi 30 secondi abbiamo avuto la chance con Marchizza, peccato perché avremmo meritato il pareggio. Ci aspettavamo un Bologna dinamico, che sa giocare, loro son stati più bravi, hanno vinto, ma anche noi abbiamo creato tanto. Gli episodi fan parte del calcio, oggi non sono stati a nostro favore ma succede in un percorso di crescita. La sconfitta non può essere positiva, ma nell’arco di una maturazione ci sta, il Bologna al Dall’Ara mette in difficoltà chiunque. Soulé ha voluto battere il rigore al posto di Barrenechea? Non è andata così: il primo rigorista è Cheddira e il secondo Soulé, mi hanno chiesto chi dovesse battere e ho confermato che dovesse calciare Matias. Cheddira? Nessuno vuole mai uscire, ma è tutto nella norma, chi è entrato al suo posto ha fatto bene: il singolo interessa relativamente, l’importante è la squadra".