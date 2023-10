Kaio Jorge, l'altra gemma Juve: nuovo inizio al Frosinone 606 giorni dopo

"Non cado, non mollo. Dio è al mio fianco e io sono imbattibile. Tempo di lavorare e mostrare quello che so fare". Kaio Jorge ha scritto questo nel suo post di presentazione nella nuova avventura con il Frosinone. Il brasiliano è passato in estate dalla Juve ai ciociari in prestito dopo che ha stregato Angelozzi e Di Francesco in occasione della partita in famiglia all'Allianz Stadium tra prima squadra e Next Gen. Tre gol e un biglietto da visita non indifferente per chi, come il classe 2002, ha dovuto superare ostacoli nell'ultimo anno e mezzo per la rottura del tendine rotuleo. Nella sconfitta contro il Bologna è arrivato il suo esordio con la nuova maglia.