Di Francesco: "Spalletti? A Frosinone non solo per Soulé. Come sta Kaio"

Archiviato il ko di Bologna dello scorso weekend, il Frosinone si proietta al match contro il Cagliari , in programma domani alle 12.30. Giornata di vigilia dunque per i gialloblù, con le consuete dichiarazioni pre gara di Eusebio Di Francesco . Tanti gli argomenti toccati dal tecnico, tra cui quello della possibilità di vedere Soulé con l' Italia . Argomento sempre più caldo, specie dopo la visita del commissario tecnico Luciano Spalletti al centro sportivo dei ciociari .

Cagliari-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

Queste le dichiarazioni di Di Francesco: "Al di là che noi guardiamo partita per partita e che dobbiamo pensare principalmente al Cagliari, a seguire abbiamo anche la Coppa Italia (a Torino, ndr) e poi penseremo anche all’Empoli. Sono tutte gare molto importanti, ho sempre detto che noi abbiamo tante finali da affrontare per arrivare a quello che è l’obiettivo-salvezza. Quindi, nell’ottica di considerarne una alla volta, questa di Cagliari è da considerare importante come lo saranno anche le altre. Loro hanno il vantaggio di avere il pubblico amico, un ambiente carico e il desiderio di portare in dote la prima vittoria. A Salerno hanno giocato un’ottima gara però noi dobbiamo pensare alle cose che ci riguardano, ad affrontare la gara con grande determinazione per poter ottenere un risultato positivo. L’identità e le mentalità devono rimanere sempre le stesse, poi dipende sempre anche dalle squadre avversarie. Come approcciano e fanno la partita. E poi sappiamo che ci sono 95’-100’ di partite dentro la partita". Di Francesco ha poi parlato anche dei singoli...