Soulé, Di Francesco: “Devo sempre mandarlo via dal campo”

Di Francesco su Spalletti e Soulé

Queste le parole dell'allenatore del Frosinone, partendo innanzitutto dall'incontro con Spalletti al centro sportivo: "È stato davvero piacevole, è bello il fatto che vada in visita dalle società, anche per gratificare i ragazzi per il lavoro svolto". Infine su Soulé: "Intanto mi ha già fregato una cena (ride, ndr). È un piacere allenare Matias, fosse per lui non smetterebbe mai di giocare a calcio, di divertirsi: mi trovo costretto a doverlo mandare via dal campo, ma questo è l'aspetto più bello. Sta a noi essere bravi nel non togliergli questa gioia".