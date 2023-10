Di Francesco: Vi spiego perché abbiamo perso, che fastidio. Soulé? È giovane

E' stata una partita pazza quella dell'Unipol Domus di Cagliari: il Frosinone avanti di tre gol si è fatto rimontare e ha perso in terra sarda. Dopo un primo tempo dominato con un Soulé in versione Dybala , doppietta e grandi giocate per l'argentino in prestito dalla Juve, nella ripresa Brescianini ha siglato il momentaneo 3 a 0 prima della reazione dei rossoblù. I gialloblù hanno visto sfumare i tre punti in pieno recupero con la doppietta di Pavoletti arrivata negli ultimi 5' di partita. Al termine della gara ha parlato il tecnico Di Francesco .

Cagliari-Frosinone, parole Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport della sconfitta di Cagliari: "E' inspiegabile per me stare qui a parlare di quanto successo, dopo un vantaggio di tre gol. Merito loro e grandissimi demeriti nostri: non riesco ancora a credere a quanto successo sul campo". Sull'aspetto mentale: "Quei venti minuti sono stati deleteri sotto tutti i punti di vista. Non siamo stati bravi e li abbiamo pagati a caro prezzo. Paradossalmente preferisco perdere 4 a 0 rispetto a come è avvenuto oggi. Siamo venuti qui per fare la partita e poi ci siamo fermati, ci siamo accontentati e non posso accettarlo. Dobbiamo ripulirci in fretta. Mi ha dato molto fastidio".

Il tecnico ha continuato: "Ai ragazzi ho detto che mi ha dato fastidio il fatto della perdita di tempo. Una mentlità che non mi piace perché siamo in vantaggio di tre gol, perfetto andiamo a cercare il quarto non dobbiamo pensare al falletto. Deve cambiare questo in Italia". Su Soulé e Brescianini: "La gioventù un po' si paga. Ha fatto due gol poi è sparito dalla gara e Matias deve essere più bravo in queste cose. Lo stesso Brescianini nell'errore sulla rete di Makoumbou. Dobbiamo sempre restare in partita fino alla fine".