Di Francesco, miele su Kaio Jorge. "E a Soulé parlo come un padre"

TORINO - Dopo l'incredibile sconfitta di Cagliari, arrivata negli ultimi 20 minuti dopo esser stati avanti per 3-0, il Frosinone rialza subito la testa e sbanca l'Olimpico Grande Torino regalandosi la sfida contro i campioni d'Italia del Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Grande soddisfazione per il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco che commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo capito che c'è stato un blackout a Cagliari. In quel momento della gara eravamo troppo consapevoli di aver vinto, ma non dobbiamo mai abbassare l'attenzione. Chi ha giocato poco ha dato una risposta importante, tutti sono entrati bene con la mentalità di voler passare il turno. Oggi c'erano tanti giovani, Ibra ha fatto anche gol. Devono mettere in campo qualità, ma anche dinamismo e fisicità, sltrimenti nel calcio di oggi vai in difficoltà. Non lo so dopo possiamo arrivare, ma come obiettivo primario abbiamo la salvezza. Oggi abbiamo fatto una gara consapevole ma umile. Dobbiamo proseguire con questo spirito. Per me è stato un periodo particolare, ma ho rivisto alcune cose e mi auguro di portarle avanti con questi ragazzi".