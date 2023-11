Frosinone, Di Francesco su Kaio Jorge: "Qualità non si discute, va gestito"

Frosinone-Empoli, le dichiarazioni di Di Francesco

L'allenatore ha parlato di Kaio Jorge, autore di un'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Torino: "Sono contentissimo, lo stiamo gestendo durante gli allenamenti. E’ ovvio che lui ha 25’-30’-40’ nelle gambe, ma va centellinato. Però sulle qualità non stiamo qui a discutere, noi sappiamo di avere qui un valore aggiunto". Da un giovane talento a un altro, il tecnico ha elogiato anche Ibrahimovic: "Può fare l'esterno? Secondo me sì. Lui nasce centrocampista offensivo. Ancora non ha fatto 18 anni, non dimentichiamolo. E’ una questione di maturità dal punto di vista tecnico-tattico. Deve migliorare tantissimo ma ha dimostrato a Torino una crescita a tutti i livelli, anche in quello difensivo. Per poter veramente valutare i giocatori, vanno messi in campo, osare, provare, capire e trovare la posizione giusta per farli rendere al meglio."