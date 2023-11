Frosinone, Di Francesco esalta Soulé: “Inter? Può stupire anche San Siro"

Il Frosinone per stupire, l' Inter per continuare a tenere la testa del campionato: è un match che può svoltare la stagione di entrambe le squadre. Inzaghi non può inciampare in vista poi del derby d'Italia contro la Juventus, mentre Di Francesco per ora vive sereno, ma non vuole cali di concentrazione. L'allenatore dei gialloblu lo ha spiegato in conferenza stampa e ha elogiato anche il talento cristallino di Soulé .

Inter-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

"Credo che per poter competere con l'Inter bisogna superarsi. Sono una corrazzata che ha tante armi a disposizione. Quello che fa più paura è la loro consapevolezza. Sarà una gara difficile, ma bisognerà comunque andare lì e giocare con entusiasmo" - ha spiegato Di Francesco in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Non posso dire dal punto di vista tattico come l'affronteremo, non ho ancora deciso e non voglio dare troppo vantaggi. Non mi piace il concetto che non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo provare a portare a casa delle soddisfazioni. ". Poi su Lautaro: "Come si ferma? Non possiamo avere accorgimenti tattici solo per un calciatore. Affrontiamo una squadra fortissima, sicuramente lui sta facendo benissimo così come Calhanoglu, Thuram e tanti altri. Dobbiamo approcciare la gara con grande attenzione e grande entusiasmo consapevoli che le differenze ci sono sotto tutti i punti di vista. Dico sempre ai ragazzi di mettersi i tappi nelle orecchie".

Su Soulé: "Non deve sentire la pressione perché ha talento. Questa è una delle gare che giocherà in uno stadio pieno e può farlo. E' una partita in cui mettendo in campo quello che mostra in allenamento potrà togliersi soddisfazioni, anche a San Siro. Bisogna valorizzare questi ragazzi. Il dribbling va lasciato a chi ha le qualità per farlo. Gli va insegnato solo dove e quando farlo, ma chi ha quelle caratteristiche deve essere lasciato libero di provare”.