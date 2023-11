Soulé contro l’Inter, Di Francesco: “Alcune cose straordinarie, però…”

MILANO - "Il gol di Dimarco ? Volevo capire se voleva darla a Dumfries o se voleva tirare in porta. È un fenomeno, solo complimenti. Non posso dare responsabilità a nessuno, neanche al portiere che doveva stare in quella posizione". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco dopo il ko per 2-0 al Meazza contro l'Inter: " Il rigore secondo me è così così , un pizzico di cattiva sorte c’è stata proprio contro una squadra ricca di campioni, come Dimarco".

Di Francesco su Inter-Frosinone

"C'è dispiacere per non aver portato a casa punti, meritavamo di finire il primo tempo sullo 0-0. Dovevamo essere piu bravi a concretizzare le occasioni avute. Soulé ha fatto 3-4 giocate straordinarie dove alla fine doveva determinare un po’ di più tirando in porta. Sono episodi particolari che però fanno parte del calcio, non posso dire niente ai miei ragazzi. Loro sono molto bravi ad arrivare con i quinti, alla lunga ci avrebbero fatto male con grande facilità. Sono la squadra che crossa meglio nel nostro campionato. In ogni caso l’interpretazione data alla partita non sarebbe cambiata. Il concetto di rischio c’è anche quando ti chiudi in area di rigore. Dobbiamo lavorare in determinate situazioni, ci sono squadre che nel palleggio ti abbassano. Noi cerchiamo sempre di rimanere alti il più possibile, questo è quello che alleniamo da quando sono arrivato. Negli ultimi 15/20 metri stiamo provando soluzioni alternative, il concetto di osare va fatto quando si attacca. Se contro l’Inter la vogliamo mettere su fisicità ed esperienza facciamo fatica", conclude Di Francesco.