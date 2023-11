Soulé show, Di Francesco: "Sta facendo il suo percorso ideale, la Juve..."

Matias Soulé non smette di stupire e, soprattutto, di segnare. Da inizio campionato fino alla gara contro il Genoa è riuscito a trovare un regolarità importante dovuta anche alla continuità trovata con la maglia del Frosinone. In estate è passato dalla Juve ai ciociari, neo promossi, per trovare minutaggio, crescere e migliorarsi. Sulla sua strada, il classe 2003, ha trovato anche un allenatore come Di Francesco in grado di lavorare bene sui giovani, lo aveva già dimostrato con il Sassuolo. Lo stesso allenatore l'ha elogiato al termine della partita .

Soulé, le parole di Di Francesco

Di Francesco ha parlato di Soulé ai microfoni di Radio Serie A: "Sta facendo il percorso che avrebbe potuto fare un anno prima, ha potenzialità psicologiche e umane importanti oltre a quelle tecniche. A volte mi fa arrabbiare perché esagera, come con i dribbling. Non sa gestire le energie e si spende troppo anche in allenamento. Quando imparerà a distinguere le varie fasi della gara, potrà diventare un giocatore importante. Inoltre è una spugna che ha voglia di imparare e migliorare".

E sul percorso ideale del classe 2003: "La Juve sta giocando con un sistema di gioco che non esalterebbe le sue caratteristiche. Lui è bravo a giocare sul centro-destra o esterno pure, potrebbe fare anche la maezz'ala ma si allontanerebbe dalla porta. Per questo il percorso giusto è quello che sta facendo. Per raggiungere la maturità serve tempo: c'è chi la raggiunge subito e chi dopo, io sono arrivato a giocare in Serie A titolare a 26 anni".