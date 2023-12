"Kaio Jorge contro la Juve?": la risposta di Di Francesco è lapidaria

Lecce-Frosinone, parla Di Francesco

Così il tecnico dei gialloblù, Eusebio Di Francesco, ha presentato in conferenza stampa la sfida del Via del Mare: "Mazzitelli non ci sarà, spero possa recuperare per la gara contro la Juventus. Monterisi ancora non si è allenato col gruppo, domani vedremo. Voglio fargli i complimenti perché ha giocato 95' nonostante una caviglia gonfia il doppio del normale. Oyono ha avuto un piccolo problema, Cuni anche: domani valuteremo chi ce la farà per sabato. Nella scelta dei calciatori valuteremo anche le caratteristiche dell'avversario, ma in primis collocherò i miei ragazzi nelle posizioni più idonee". Tanti mpegni in vista per il Frosinone, con tre gare in una settimana. Di Francesco si esprime così sulla gestione di Kaio Jorge e dei suoi compagni: "Non decide Kaio se giocare contro la Juve o meno, vale così anche per gli altri. Non decidono i giocatori: prima della Juventus c'è il Lecce e anche la Coppa Italia, dove vogliamo fare bella figura. Dopo la sfida col Lecce penseremo al Napoli in Coppa e solo dopo alla Juventus".