Di Francesco: “Abbiamo smesso di giocare”. Soulé: "Siamo caduti dopo il gol"

"La sconfitta è difficile da spiegare, dopo il pareggio ci siamo persi e abbiamo regalato il secondo gol. Abbiamo smesso di giocare, questi sono peccati di gioventù ma mi girano le scatole. Siamo di nuovo a parlare di ottimi 60 minuti, abbiamo concesso tutto in quindici minuti. Dobbiamo crescere in attenzione, non puoi buttare nel cestino partite del genere per superficialità. Se la Lazio ci avesse dominato lo avrei accettato, mi dispiace non portare a casa niente”. Lo ha detto il tecnico del Frosinone , Eusebio Di Francesco , dopo la sconfitta contro la Lazio .

Le parole di Di Francesco dopo la sconfitta con la Lazio

"Si migliora attraverso la crescita, serve ai giovani - ha aggiunto l'allenatore del Frosinone ai microfoni di Sky Sport -, continueremo a lavorare in questa direzione. Anche la comunicazione è un aspetto importante in partita, le ingenuità possono capitare. Ci siamo un po' persi dopo l'1-1 e questa ne è la dimostrazione. Dispiace veramente per la gara fatta e le occasioni create, non meritavano di passare in due minuti dal vantaggio allo svantaggio. Castellanos ha fatto un gran gol, gli va reso merito, anche se c'è anche colpa del nostro difensore", ha concluso Di Francesco.

Le parole di Soulé: "Siamo caduti dopo il gol"

"Non siamo contenti, fino al 70' avevamo fatto una bella partita poi siamo caduti dopo il gol. Dobbiamo migliorare e alzare l'attenzione, ci è già successo di far bene ma non portare a casa il risultato". Lo ha detto l'attaccante del Frosinone, Matias Soulé, dopo la sconfitta contro la Lazio. "Nel primo tempo i biancocelesti non hanno mai tirato in porta, dopo il gol dovevamo chiudere la partita, ci manca questo. Ci è già successo troppe volte e dobbiamo migliorare. Sono convinto che mi serva molto questa esperienza al Frosinone, io cerco sempre di dare tutto negli allenamenti", ha concluso l'argentino ai microfoni di Sky Sport. Poi a Dazn, in merito al suo futuro ha aggiunto: "Resto a Frosinone fino al termine della stagione".