Di Francesco non molla: "Ce la giochiamo con tutti. De Rossi? Mi ha scritto"

Frosinone, Di Francesco rivela: "De Rossi mi ha scritto"

Di Francesco ha poi spiegato cosa servirà contro la Roma: "Non possiamo non avere ferocia e cattiveria . Dobbiamo però anche essere organizzati, ci è mancata malizia nelle ultime gare e la condizione di qualche singolo. Abbiamo dovuto adattare tanti calciatori in ruoli diversi in questo periodo. Per domani abbiamo 4 convocati in difesa, due terzini e due centrali. La Roma? Con De Rossi secondo me la squadra cerca di giocare maggiormente palla con buona qualità. Per me sta facendo un bel lavoro, portano più uomini in area. Per come è arrivato e per i risultati c'è grande entusiasmo. Oggi mi ha mandato un messaggio scherzando. E' stato un mio ex calciatore e un mio ex compagno di squadra a dimostrazione di come passa il tempo. Per me allenare la Roma è stata un'esperienza bellissima, chiaro che poi certi amori finiscono".