Di Francesco: "La salvezza Frosinone il mio sogno personale"

Frosinone-Salernitana, la conferenza di Di Francesco

L'allenatore del Frosinone ha parlato subito della lotta salvezza: “Per quello che la gente ci mostra e per quello che stiamo mostrando in giro ci meritiamo questo traguardo ed è il mio sogno personale. Mi piace vedere la gioia negli altri e mi auguro che venga trasferita a questo popolo. Quanti punti bisogna fare? Oggi direi 36-37, credo che questa settimana sia determinante per stabilire la quota precisa. Al momento non posso dirla con certezza, dipenderà anche dai risultati delle altre". Sulla Salernitana: "Non avendo idea del loro sistema di gioco abbiamo parlato tantissimo dei singoli e delle loro qualità. E' una squadra importante costruita per un altro tipo di campionato. Non so se rientrerà Manolas, hanno Fazio che non va in giro a fare brutte figure. Mancherà Candreva che è un giocatore importante e sembra ancora giovanissimo nonostante i 36 anni. E' una rosa forte, poi ci sono annate in cui gira male". Sull'accoglienza dei tifosi: "Me lo hanno detto, ci caricheranno, per cui anticiperemo un po' la partenza per stare più con loro".