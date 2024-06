Barrenechea saluta il Frosinone e torna alla Juve: la dedica è da brividi

Con la fine della stagione, i tanti giovani mandati in prestito dalla Juventus stanno facendo ritorno in bianconero in attesa di definire il proprio futuro. Oltre al tanto chiacchierato Matias Soulé, anche Enzo Barrenechea è stato protagonista di un'ottima annata con il Frosinone nonostante la delusione della retrocessione in Serie B all'ultima giornata di campionato. Il centrocampista argentino ha quindi voluto salutare la squadra gialloblù tramite un toccante messaggio pubblicato sui propri social.

Barrenechea saluta il Frosinone: "Per sempre nel cuore" L'argentino ha omaggiato il Frosinone con una bella dedica su Instagram, in cui ha ringraziato società e tifosi per la fiducia e la possibilità di crescita: "Riuscire ad assimilare quello che è successo è stato difficile per tutto quello per cui abbiamo lottato e lavorato durante l’anno, meritavamo di più. Sono sicuro che il Frosinone tornerà dove merita di essere. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e il club per avermi dato l’opportunità e la fiducia per continuare a crescere come giocatore e come persona. Un ringraziamento speciale ai tifosi e alla gente di questa città per l’amore e il supporto che ci hanno dato fin dal primo giorno. Grazie Frosinone ti porterò sempre nel mio cuore".

Juve, il punto sul futuro di Barrenechea Il centrocampista classe 2001 tornerà quindi alla Juventus dove verrà valutato da Thiago Motta. Non è infatti ancora da escludere una possibile permanenza in prima squadra, dove potrebbe occupare il ruolo di vice Locatelli in cabina di regia. L'alternativa è invece la cessione, questa volta a titolo definitivo. Barrenechea potrebbe infatti essere inserito anche in qualche scambio per arrivare agli obiettivi di mercato nella lista di Giuntoli.

